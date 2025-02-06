"Жизнь стала скромной": одесские депутаты ответили, сколько денег им нужно в месяц (видео)

Ответы избранников Одесского горсовета значительно отличались. Одним нужно 100 тысяч гривен в месяц, а некоторые ответили, что достаточно 12-15 тысяч.

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Блогер спросила у депутатов Одесского городского совета, какую сумму в месяц они считают достаточной для комфортного проживания в городе. Видео опроса опубликовали 6 февраля в Telegram-канале "Х* Одесса".

Двое из опрошенных ответили, что им для комфортной жизни нужно 100 тысяч гривен.

"Сейчас уже запросы совсем другие стали. Жизнь стала скромной", — прокомментировал ответ один из них.

Также прозвучали суммы 50, 40 и 30 тысяч гривен с уточнениями, что это при условии наличия собственной квартиры.

"Где-то тысяч 30 гривен. Если собственная квартира. Не то чтобы хватает, но должен. Где-то там в магазин зашел, что-то покупал, семья — я считаю, примерно так", — ответил один из депутатов.

Депутат, у которой есть несовершеннолетний ребенок, ответила, что в месяц было бы достаточно 20-25 тысяч гривен. Еще одна избранница Одесского городского совета также назвала сумму 25 тысяч гривен, но отметила, что имеет льготу на коммунальные услуги.

Один из депутатов ответил, что на жизнь в Одессе достаточно тратить 12-15 тысяч гривен.

Напомним, 4 февраля СМИ писали, сколько стоит в Украине содержание одного нардепа. Депутаты Верховной Рады имеют ряд льгот, в частности трудовые гарантии, право на аренду жилья, обучение, компенсацию расходов на проезд и тому подобное.

9 января народный депутат Анатолий Костюх в ответ на вопрос комментатора в соцсети о низких зарплатах в Украине посоветовал ему менять работу.