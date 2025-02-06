"Життя стало скромним": одеські депутати відповіли, скільки грошей їм потрібно на місяць (відео)

Відповіді обранців Одеської міськради значно відрізнялися. Одним потрібно 100 тисяч гривень на місяць, а дехто відповів, що достатньо 12-15 тисяч.

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Блогерка запитала в депутатів Одеської міської ради, яку суму на місяць вони вважають достатньою для комфортного проживання в місті. Відео опитування опублікували 6 лютого в Telegram-каналі "Х* Одесса".

Двоє з опитаних відповіли, що їм для комфортного життя потрібно 100 тисяч гривень.

"Зараз уже запити зовсім інші стали. Життя стало скромним", — прокоментував відповідь один із них.

Також прозвучали суми 50, 40 і 30 тисяч гривень з уточненнями, що це за умови наявності власної квартири.

"Десь тисяч 30 гривень. Якщо власна квартира. Не те щоб вистачає, але мушу. Десь там в магазин зайшов, щось купував, родина — я вважаю, приблизно так", — відповів один із депутатів.

Депутатка, яка має неповнолітню дитину, відповіла, що на місяць було б достатньо 20-25 тисяч гривень. Іще одна обраниця Одеської міської ради також назвала суму 25 тисяч гривень, але зазначила, що має пільгу на комунальні послуги.

Один із депутатів відповів, що на життя в Одесі достатньо витрачати 12-15 тисяч гривень.

Нагадаємо, 4 лютого ЗМІ писали, скільки коштує в Україні утримання одного нардепа. Депутати Верховної Ради мають низку пільг, зокрема трудові гарантії, право на оренду житла, навчання, компенсацію витрат на проїзд тощо.

9 січня народний депутат Анатолій Костюх у відповідь на запитання коментатора в соцмережі про низькі зарплати в Україні порадив йому міняти роботу.