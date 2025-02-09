Ситуация с зарплатами резко изменилась: у кого выросли сильнее всего

Рост реальных зарплат по экономике в 2024 году стимулировался дефицитом кадров.

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В 2024 году в Украине реальная заработная плата, то есть с учетом инфляции, увеличилась в среднем на 14,4%. Наибольшие "прибавки" отметили специалисты в IT-секторе, торговле и недвижимости. Во многих отраслях реальные доходы превысили уровень до войны, однако это стало возможным благодаря резкому дефициту рабочей силы. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

В документе говорится, что дефицит кадров стимулировал дальнейший рост оплаты труда, который, по оценкам НБУ, длился до конца 2024 года, однако постепенно замедлялся. В IV квартале темпы роста реальных зарплат снизились до однозначного уровня как вследствие роста инфляции, так и меньшего дефицита рабочей силы, однако остается значительно выше, чем до полномасштабного вторжения.

"Рост реальных зарплат по экономике в 2024 году стимулировался дефицитом кадров… Реальная зарплата в большинстве отраслей превысила довоенный уровень. В частности, в 3-м квартале 2024 года реальная зарплата в среднем по экономике была на 7,2% выше аналогичного квартала 2021 года", – прокомментировал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что в 2023-м рост реальной зарплаты составлял в среднем 3,7%, а в 2022-м показатель снизился на 11,4%. При этом по прогнозу НБУ, в 2025-м зарплаты уже не будут расти так быстро.

"На 2025 год НБУ прогнозирует существенное замедление роста реальных зарплат, до +3,8% под влиянием большей средней инфляции (12,4% в 2025 против 6,5% в 2024 году) и последующей нормализации рынка труда – уменьшению безработицы и структурных диспропорций на нем, но последние все еще будут оставаться на уровнях выше довоенных показателей", – говорится в сообщении.

В целом в третьем квартале (июль, август, сентябрь) 2024 года по сравнению с третьим кварталом довоенного 2021-го больше всего оклады выросли в таких отраслях:

IT (+45,5%);

торговля (+32,3%);

операции с недвижимостью (+23,8%);

финансы (+22,6%);

отельный и ресторанный бизнес (+21,4%).

Почти не изменилась в сфере строительства (+0,9%). Также зафиксированы сферы, в которых реальная зарплата упала. Это образование (-14,8%) и искусство (-10,1%).

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

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