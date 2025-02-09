Ситуація із зарплатами різко змінилася: у кого зросли найсильніше

Зростання реальних зарплат по економіці у 2024 році стимулювалося дефіцитом кадрів.

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У 2024 році в Україні реальна заробітна плата, тобто з урахуванням інфляції, збільшилася в середньому на 14,4%. Найбільші "надбавки" відзначили фахівці в IT-секторі, торгівлі та нерухомості. У багатьох галузях реальні доходи перевищили рівень до війни, однак це стало можливим завдяки різкому дефіциту робочої сили. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

У документі йдеться про те, що дефіцит кадрів стимулював подальше зростання оплати праці, яке, за оцінками НБУ, тривало до кінця 2024 року, проте поступово сповільнювалося. У IV кварталі темпи зростання реальних зарплат знизилися до однозначного рівня як унаслідок зростання інфляції, так і меншого дефіциту робочої сили, проте залишається значно вищими, ніж до повномасштабного вторгнення.

"Зростання реальних зарплат по економіці у 2024 році стимулювалося дефіцитом кадрів... Реальна зарплата в більшості галузей перевищила довоєнний рівень. Зокрема, у 3-му кварталі 2024 року реальна зарплата в середньому по економіці була на 7,2% вищою за аналогічний квартал 2021 року", — прокоментував голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що у 2023-му зростання реальної зарплати становило в середньому 3,7%, а у 2022-му показник знизився на 11,4%. При цьому за прогнозом НБУ, у 2025-му зарплати вже не зростатимуть так швидко.

"На 2025 рік НБУ прогнозує суттєве сповільнення зростання реальних зарплат, до +3,8%, під впливом більшої середньої інфляції (12,4% у 2025 році проти 6,5% у 2024 році) та подальшої нормалізації ринку праці — зменшення безробіття та структурних диспропорцій на ньому, але останні все ще залишатимуться на рівнях, вищих за довоєнні показники", — ідеться в повідомленні.

Загалом у третьому кварталі (липень, серпень, вересень) 2024 року порівняно з третім кварталом довоєнного 2021-го найбільше оклади зросли в таких галузях:

IT (+45,5%);

торгівля (+32,3%);

операції з нерухомістю (+23,8%);

фінанси (+22,6%);

готельний і ресторанний бізнес (+21,4%).

Майже не змінилася у сфері будівництва (+0,9%). Також зафіксовано сфери, в яких реальна зарплата впала. Це освіта (-14,8%) і мистецтво (-10,1%).

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

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