Средний класс в Украине: кто это и как определить

Среднему классу должно хватать на покупку автомобиля, бытовой техники и даже недвижимости.

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Термин "средний класс" в Украине достаточно неопределен, поскольку не существует ясных критериев для его определения. Обычно к этой группе относят людей, которых нельзя считать богатыми, но и бедными их тоже трудно назвать. Интересно понять, кто из украинцев может быть частью среднего класса и сколько таких граждан в стране. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Средний класс в разных странах имеет свои особенности. В США, например, считается, что представители этой группы могут позволить себе не только базовые нужды, такие как еда, одежда или аренда жилья, но и дополнительные расходы. Это включает в себя покупку автомобиля, бытовой техники, а также недвижимости.

В Европе подход к определению среднего класса схож с американским. Здесь бедными считают тех, кто не может позволить себе базовые вещи, такие как покупка бытовой техники, ежегодный отдых хотя бы на неделю в других городах или странах, или накопление финансовой подушки безопасности. Средний класс, в свою очередь, имеет возможность обеспечить эти и другие нужды.

В Украине Институт демографии определяет представителей среднего класса как граждан, чьи ежемесячные доходы превышают 5 прожиточных минимумов. В 2025 году это составляет 15 140 грн.

Зато в 2016 году Центр Разумкова провел комплексное исследование, учитывая такие критерии:

устойчивое самоопределение;

самооценку уровня материального положения;

уровень образования;

ощущение общности интересов;

доминирование в ближайшем социальном окружении.

Результаты показали, что 14,2% людей можно четко отнести к среднему классу, а 34,8% населения находились где-то на периферии. Конечно, с тех пор многое изменилось, особенно учитывая трехлетнюю полномасштабную войну с Россией, которая лишила многих людей дохода и дома.

Напомним, что в 2024 году в Украине реальная заработная плата, то есть с учетом инфляции, увеличилась в среднем на 14,4%. Наибольшие "прибавки" отметили специалисты в IT-секторе, торговле и недвижимости. Во многих отраслях реальные доходы превысили уровень до войны, однако это стало возможным благодаря резкому дефициту рабочей силы.

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