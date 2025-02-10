Середній клас в Україні: хто це і як визначити

Середньому класу має вистачати на купівлю автомобіля, побутової техніки і навіть нерухомості.

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Термін "середній клас" в Україні є досить невизначеним, оскільки не існує чітких критеріїв для його визначення. Зазвичай до цієї групи відносять людей, яких не можна вважати багатими, але й бідними їх теж важко назвати. Цікаво зрозуміти, хто з українців може бути частиною середнього класу і скільки таких громадян у країні. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Середній клас у різних країнах має свої особливості. У США, наприклад, вважається, що представники цієї групи можуть дозволити собі не тільки базові потреби, як-от їжа, одяг або оренда житла, а й додаткові витрати. Це включає в себе купівлю автомобіля, побутової техніки, а також нерухомості.

У Європі підхід до визначення середнього класу схожий з американським. Тут бідними вважають тих, хто не може дозволити собі базові речі, як-от купівля побутової техніки, щорічний відпочинок бодай на тиждень в інших містах чи країнах, або накопичення фінансової подушки безпеки. Середній клас, своєю чергою, має можливість забезпечити ці та інші потреби.

В Україні Інститут демографії визначає представників середнього класу як громадян, чиї щомісячні доходи перевищують 5 прожиткових мінімумів. У 2025 році це становить 15 140 грн.

Натомість у 2016 році Центр Разумкова провів комплексне дослідження, враховуючи такі критерії:

стійке самовизначення;

самооцінку рівня матеріального становища;

рівень освіти;

відчуття спільності інтересів;

домінування в найближчому соціальному оточенні.

Результати показали, що 14,2% людей можна чітко віднести до середнього класу, а 34,8% населення перебували десь на периферії. Звісно, відтоді багато чого змінилося, особливо з огляду на трирічну повномасштабну війну з Росією, що позбавила багатьох людей доходу та домівки.

Нагадаємо, що 2024 року в Україні реальна заробітна плата, тобто з урахуванням інфляції, збільшилася в середньому на 14,4%. Найбільші "надбавки" відзначили фахівці в IT-секторі, торгівлі та нерухомості. У багатьох галузях реальні доходи перевищили рівень до війни, однак це стало можливим завдяки різкому дефіциту робочої сили.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.