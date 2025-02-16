Тариф на свет для некоторых украинцев снизится: детали

Отопительный сезон в этом году длится с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

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Некоторые украинцы смогут платить меньше за электроэнергию. Это касается тарифов на свет в отопительный сезон. Базовая ставка останется прежней — 4,32 гривны за киловатт-час. Об этом сообщает Минэнерго.

"Независимо от объема потребления, первые 2 000 киловатт-часов для помещений потребителей с электроотопительными установками и негазифицированные дома будут стоить 2,64 гривны за киловатт-час в отопительный сезон", – говорится в сообщении Минэнерго.

Если потребление превышает 2 000 киловатт-часов, оставшийся объем оплачивается по стандартному тарифу — 4,32 гривны за киловатт-час.

Рассмотрим пример для наглядности:

если потребитель потребил 1 800 киловатт-часов, он платит – 2,64 гривны за киловатт-час;

2 500 киловатт-часов – 2 000 по тарифу 2,64 гривны за киловатт-час, а еще 500 – 4,32 гривны за киловатт-час.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Также депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 могут измениться уже с мая. Об этом Фокус сообщал 20 января.

Также ранее сообщалось, что с января существенно вырастут тарифы на транспортировку газа из-за прекращения транзита из РФ. В то же время мораторий власти на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли, как узнавал Фокус 2 января.