Тариф на світло для деяких українців знизиться: деталі

Опалювальний сезон цього року триває з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.

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Деякі українці зможуть платити менше за електроенергію. Це стосується тарифів на світло в опалювальний сезон. Базова ставка залишиться колишньою — 4,32 гривні за кіловат-годину. Про це повідомляє Міненерго.

"Незалежно від обсягу споживання, перші 2 000 кіловат-годин для помешкань споживачів з електроопалювальними установками та негазифіковані будинки коштуватимуть 2,64 гривні за кіловат-годину в опалювальний сезон", — ідеться в повідомленні Міненерго.

Якщо споживання перевищує 2 000 кіловат-годин, обсяг, що залишився, оплачується за стандартним тарифом — 4,32 гривні за кіловат-годину.

Розглянемо приклад для наочності:

якщо споживач спожив 1 800 кіловат-годин, він платить — 2,64 гривні за кіловат-годину;

2 500 кіловат-годин — 2 000 за тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину, а ще 500 — 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Також депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня. Про це Фокус повідомляв 20 січня.

Також раніше повідомлялося, що з січня істотно зростуть тарифи на транспортування газу через припинення транзиту з РФ. Водночас мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки не скасовували, як дізнавався Фокус 2 січня.