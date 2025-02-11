Дополнительные деньги и льготы: многие пенсионеры не знают об этом

Граждане старше 60 лет могут воспользоваться различными формами государственной поддержки.

Related video

В 2025 году украинцы, достигшие 60-летнего возраста, имеют право на различные виды финансовой и социальной помощи. В их числе дополнительные выплаты, льготы, международные благотворительные программы и разнообразные надбавки. Однако многие пожилые люди не осведомлены о своих правах, что может лишить их значимой поддержки. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Лица, проживающие в зонах боевых действий и получающие пенсию менее 3 250 грн, могут претендовать на денежную помощь от ООН. Отдельные доплаты предусмотрены и для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Министерство социальной политики Украины продолжает финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе пенсионеров. Размер выплат в 2025 году:

2 000 грн — на одного человека;

3 000 грн — на ребенка или лицо с инвалидностью.

Эта помощь направлена на обеспечение базовых потребностей — жилья, питания, медицинских расходов. Сейчас правительство работает над улучшением механизмов поддержки ВПЛ, чтобы сделать помощь более эффективной и доступной.

Также в 2025 году продолжит действовать социальная пенсия для тех, кто не приобрел необходимого страхового стажа. Ее размер будет определяться в соответствии с расчетом разницы между прожиточным минимумом и среднемесячным доходом семьи.

Граждане старше 60 лет могут воспользоваться различными формами государственной поддержки, среди которых:

Бесплатный транспорт

Украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутки). Также предусмотрен льготный проезд в пригородных электричках и возможность получить специальную транспортную карту для бесплатного пользования транспортом.

Коммунальные льготы для пенсионеров

Некоторые категории пенсионеров имеют право на частичное или полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это касается ветеранов труда, участников боевых действий, лиц с заслугами перед государством, а также работников социально важных сфер (образование, медицина, культура), проживающих в сельской местности.

Субсидии на коммунальные услуги

Пожилые люди с низким уровнем дохода могут оформить субсидию для частичной компенсации расходов на оплату жилья, газа, водоснабжения и электроэнергии. Подать заявку можно онлайн или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Медицинская поддержка

Программа "Доступні ліки" позволяет получать определенные медицинские препараты бесплатно или со значительной скидкой. Также пенсионеры могут рассчитывать на частичную компенсацию санаторно-курортного лечения.

Юридические услуги

Пенсионеры могут воспользоваться государственной программой правовой поддержки, включающей консультации по юридическим вопросам, помощь в составлении документов, решение наследственных дел и споров с государственными учреждениями.

Льготы могут отличаться в зависимости от региона, поэтому стоит уточнять детали в местных органах соцзащиты. Для получения большинства льгот необходимо предоставить подтверждающие документы (пенсионное удостоверение, справку о доходах и т.д.).

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.