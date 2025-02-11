Дополнительные деньги и льготы: многие пенсионеры не знают об этом
Граждане старше 60 лет могут воспользоваться различными формами государственной поддержки.
В 2025 году украинцы, достигшие 60-летнего возраста, имеют право на различные виды финансовой и социальной помощи. В их числе дополнительные выплаты, льготы, международные благотворительные программы и разнообразные надбавки. Однако многие пожилые люди не осведомлены о своих правах, что может лишить их значимой поддержки. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".
Лица, проживающие в зонах боевых действий и получающие пенсию менее 3 250 грн, могут претендовать на денежную помощь от ООН. Отдельные доплаты предусмотрены и для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет.
Министерство социальной политики Украины продолжает финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе пенсионеров. Размер выплат в 2025 году:
- 2 000 грн — на одного человека;
- 3 000 грн — на ребенка или лицо с инвалидностью.
Эта помощь направлена на обеспечение базовых потребностей — жилья, питания, медицинских расходов. Сейчас правительство работает над улучшением механизмов поддержки ВПЛ, чтобы сделать помощь более эффективной и доступной.
Также в 2025 году продолжит действовать социальная пенсия для тех, кто не приобрел необходимого страхового стажа. Ее размер будет определяться в соответствии с расчетом разницы между прожиточным минимумом и среднемесячным доходом семьи.
Граждане старше 60 лет могут воспользоваться различными формами государственной поддержки, среди которых:
- Бесплатный транспорт
Украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутки). Также предусмотрен льготный проезд в пригородных электричках и возможность получить специальную транспортную карту для бесплатного пользования транспортом.
- Коммунальные льготы для пенсионеров
Некоторые категории пенсионеров имеют право на частичное или полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это касается ветеранов труда, участников боевых действий, лиц с заслугами перед государством, а также работников социально важных сфер (образование, медицина, культура), проживающих в сельской местности.
- Субсидии на коммунальные услуги
Пожилые люди с низким уровнем дохода могут оформить субсидию для частичной компенсации расходов на оплату жилья, газа, водоснабжения и электроэнергии. Подать заявку можно онлайн или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
- Медицинская поддержка
Программа "Доступні ліки" позволяет получать определенные медицинские препараты бесплатно или со значительной скидкой. Также пенсионеры могут рассчитывать на частичную компенсацию санаторно-курортного лечения.
- Юридические услуги
Пенсионеры могут воспользоваться государственной программой правовой поддержки, включающей консультации по юридическим вопросам, помощь в составлении документов, решение наследственных дел и споров с государственными учреждениями.
Льготы могут отличаться в зависимости от региона, поэтому стоит уточнять детали в местных органах соцзащиты. Для получения большинства льгот необходимо предоставить подтверждающие документы (пенсионное удостоверение, справку о доходах и т.д.).
Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.