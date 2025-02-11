Додаткові гроші та пільги: багато пенсіонерів не знають про це

Громадяни старше 60 років можуть скористатися різними формами державної підтримки.

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У 2025 році українці, які досягли 60-річного віку, мають право на різні види фінансової та соціальної допомоги. Серед них додаткові виплати, пільги, міжнародні благодійні програми та різноманітні надбавки. Однак багато літніх людей не обізнані про свої права, що може позбавити їх значущої підтримки. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Особи, які проживають у зонах бойових дій і отримують пенсію менше 3 250 грн, можуть претендувати на грошову допомогу від ООН. Окремі доплати передбачені і для самотніх пенсіонерів віком від 80 років.

Міністерство соціальної політики України продовжує фінансову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема пенсіонерів. Розмір виплат у 2025 році:

2 000 грн — на одну особу;

3 000 грн — на дитину або особу з інвалідністю.

Ця допомога спрямована на забезпечення базових потреб — житла, харчування, медичних витрат. Наразі уряд працює над покращенням механізмів підтримки ВПО, щоб зробити допомогу ефективнішою та доступнішою.

Також у 2025 році продовжить діяти соціальна пенсія для тих, хто не набув необхідного страхового стажу. Її розмір визначатиметься відповідно до розрахунку різниці між прожитковим мінімумом і середньомісячним доходом сім'ї.

Громадяни старше 60 років можуть скористатися різними формами державної підтримки, серед яких:

Безкоштовний транспорт

Українські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті (автобуси, трамваї, тролейбуси, маршрутки). Також передбачено пільговий проїзд у приміських електричках і можливість отримати спеціальну транспортну картку для безкоштовного користування транспортом.

Комунальні пільги для пенсіонерів

Деякі категорії пенсіонерів мають право на часткове або повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Це стосується ветеранів праці, учасників бойових дій, осіб із заслугами перед державою, а також працівників соціально важливих сфер (освіта, медицина, культура), які проживають у сільській місцевості.

Субсидії на комунальні послуги

Люди похилого віку з низьким рівнем доходу можуть оформити субсидію для часткової компенсації витрат на оплату житла, газу, водопостачання та електроенергії. Подати заявку можна онлайн або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Медична підтримка

Програма "Доступні ліки" дає змогу отримувати певні медичні препарати безоплатно або зі значною знижкою. Також пенсіонери можуть розраховувати на часткову компенсацію санаторно-курортного лікування.

Юридичні послуги

Пенсіонери можуть скористатися державною програмою правової підтримки, що охоплює консультації з юридичних питань, допомогу в складанні документів, розв'язання спадкових справ і суперечок із державними установами.

Пільги можуть відрізнятися залежно від регіону, тому варто уточнювати деталі в місцевих органах соцзахисту. Для отримання більшості пільг необхідно надати підтверджувальні документи (пенсійне посвідчення, довідку про доходи тощо).

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.