Прекращение транзита российского топлива: как вырастет тариф на доставку газа

В Украине тариф на доставку газа рассчитывается индивидуально.

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В сети активно обсуждают возможное повышение тарифа на доставку газа, связывая это с прекращением транзита российского топлива. Однако на самом деле прекращение транзита не оказало влияния на цену доставки газа для домашних пользователей. Об этом сообщает издание "ГазПравда".

"Для населения тарифы на доставку газа в 2025 году не вырастут. Суммы в платежках могут измениться только за счет объема газа, который вы потребили в течение прошлого газового года", – говорится в сообщении ГазПравды.

Газовый год длился с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года.

Тариф на доставку газа рассчитывается индивидуально. Он зависит от потребленного объема топлива за прошлый газовый год.

Рассчитать этот тариф можно самостоятельно, для этого нужно:

количество потребленных газа (в кубах) за газовый год умножить на тариф за доставку куба;

это значение необходимо разделить на 12 (месяцев).

Платить за доставку нужно и если вы совсем не пользуетесь газом, но, при этом, подключены к газовой сети. В таком случае расчет происходит по минимальным объемам потребления.

Напомним, 3 января СМИ писали, как изменилисьцены в платежках за газ в Украине с 1 января 2025 года. Пересчитают стоимость транспортировки газа, на которую влияют протяженность сети, количество абонентов, состояние сетей и оборудования и размер зарплат.

Также 3 января Фокус писал со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда, что отставной судья поднял себе пенсию до 329 тысяч грн. Суд удовлетворил его требование к Пенсионному фонду Украины пересчитать выплату в соответствии с обновленным прожиточным минимумом.