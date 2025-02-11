Припинення транзиту російського палива: як зросте тариф на доставку газу

В Україні тариф на доставку газу розраховується індивідуально.

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У мережі активно обговорюють можливе підвищення тарифу на доставку газу, пов'язуючи це з припиненням транзиту російського палива. Однак насправді припинення транзиту не вплинуло на ціну доставки газу для домашніх користувачів. Про це повідомляє видання "ГазПравда".

"Для населення тарифи на доставку газу у 2025 році не зростуть. Суми в платіжках можуть змінитися лише за рахунок обсягу газу, який ви спожили впродовж минулого газового року", — йдеться в повідомленні ГазПравди.

Газовий рік тривав з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року.

Тариф на доставку газу розраховується індивідуально. Він залежить від спожитого обсягу палива за минулий газовий рік.

Розрахувати цей тариф можна самостійно, для цього потрібно:

кількість спожитих газу (у кубах) за газовий рік помножити на тариф за доставку куба;

це значення необхідно розділити на 12 (місяців).

Платити за доставку потрібно і якщо ви зовсім не користуєтеся газом, але, при цьому, підключені до газової мережі. У такому разі розрахунок відбувається за мінімальними обсягами споживання.

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ писали, як змінилися ціни в платіжках за газ в Україні з 1 січня 2025 року. Перерахують вартість транспортування газу, на яку впливають протяжність мережі, кількість абонентів, стан мереж і обладнання та розмір зарплат.

Також 3 січня Фокус писав із посиланням на рішення Одеського окружного адміністративного суду, що відставний суддя підняв собі пенсію до 329 тисяч грн. Суд задовольнив його вимогу до Пенсійного фонду України перерахувати виплату відповідно до оновленого прожиткового мінімуму.