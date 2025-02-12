Некоторые украинцы могут получить помощь в 7,7 тыс. грн: какие условия

Потратить компенсацию можно на покупку товаров для ребенка в специальных магазинах.

Related video

В 2025 году в Украине родители новорожденных смогут выбрать денежную компенсацию вместо предоставления помощи в виде "Пакета малыша". Для этого необходимо официально принять участие в государственной программе монетизации данной поддержки. Об этом говорится на портале государственных услуг "Дія".

В состав "Пакета малыша" входят более 50 качественных детских товаров. В прошлом году, после консультаций с семьями, Минсоцполитики обновило содержимое бэби-бокса: добавили востребованные товары, такие как многоразовые пеленки и теплые вещи, а также уменьшили количество одежды самых маленьких размеров.

Однако можно получить деньги вместо помощи. В 2025 году размер денежной компенсации — 7,68 тыс. грн. Он составляет не менее трех прожиточных минимумов для детей в возрасте до шести лет, предусмотренного законом на дату подачи заявления о назначении компенсации стоимости помощи.

Потратить компенсацию можно на покупку товаров для ребенка в 12,5 тыс. учреждений торговли, которые присоединились к программе монетизации "Пакета малыша".

Получить денежную компенсацию могут не только родители. Кроме них, средства предоставляют:

усыновителям;

опекунам;

патронатным воспитателям, которые проживают в Украине вместе с ребенком.

Получить Пакет малыша можно в роддоме после рождения ребенка. Оформить компенсации можно:

в Центре предоставления административных услуг по месту жительства или пребывания (лично);

в органах социальной защиты населения (по почте).

"Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка", — говорится в сообщении.

За время существования этого проекта (в 2020-2024 годах) более 729 тысяч семей получили 4,7 млрд грн компенсаций.

Напомним, что ранее Фокус писал, что пенсию в связи с потерей кормильца могут получать как дети, которые находились на содержании умершего или погибшего во время войны, так и другие взрослые члены семьи, которые не могут самостоятельно обеспечивать семью.