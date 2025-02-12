Деякі українці можуть отримати допомогу в 7,7 тис. грн: які умови

Витратити компенсацію можна на купівлю товарів для дитини в спеціальних магазинах.

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У 2025 році в Україні батьки новонароджених зможуть вибрати грошову компенсацію замість надання допомоги у вигляді "Пакета малюка". Для цього необхідно офіційно взяти участь у державній програмі монетизації цієї підтримки. Про це йдеться на порталі державних послуг "Дія".

До складу "Пакунка малюка" входять понад 50 якісних дитячих товарів. Минулого року, після консультацій із сім'ями, Мінсоцполітики оновило вміст бебі-боксу: додали затребувані товари, як-от багаторазові пелюшки та теплі речі, а також зменшили кількість одягу найменших розмірів.

Однак можна отримати гроші замість допомоги. У 2025 році розмір грошової компенсації — 7,68 тис. грн. Він становить не менше трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до шести років, передбаченого законом на дату подання заяви про призначення компенсації вартості допомоги.

Витратити компенсацію можна на купівлю товарів для дитини у 12,5 тис. закладів торгівлі, які долучилися до програми монетизації "Пакунка малюка".

Отримати грошову компенсацію можуть не лише батьки. Крім них, кошти надають:

усиновителям;

опікунам;

патронатним вихователям, які проживають в Україні разом із дитиною.

Отримати Пакет малюка можна в пологовому будинку після народження дитини. Оформити компенсації можна:

у Центрі надання адміністративних послуг за місцем проживання або перебування (особисто);

в органах соціального захисту населення (поштою).

"Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців від дня народження дитини", — ідеться в повідомленні.

За час існування цього проєкту (у 2020-2024 роках) понад 729 тисяч сімей отримали 4,7 млрд грн компенсацій.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що пенсію у зв'язку з втратою годувальника можуть отримувати як діти, які перебували на утриманні померлого або загиблого під час війни, так і інші дорослі члени сім'ї, які не можуть самостійно забезпечувати сім'ю.