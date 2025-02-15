Индексация зарплат: чего ожидать в 2025 году

С 2025 года действует единый подход для определения индекса потребительских цен для осуществления индексации доходов работников.

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В Государственной службе по вопросам труда разъяснили, как будет происходить индексация заработной платы для предприятий, учреждений и организаций, вне зависимости от формы собственности, в 2025 году. Разъяснение было предоставлено в связи с введением обновленных правил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Юго-Восточного межрегионального управления Гоструда.

Специалисты отметили, что в этом году определение индекса потребительских цен для индексации доходов украинцев должно осуществляться нарастающим итогом с 1 января, который принимается за один или сто процентов. Сумму индексации, которая сформировалась в декабре предыдущего года, в январе этого года начислять не нужно. Расчет нужно начинать с февраля.

Так, с января действует единый подход для определения индекса потребительских цен для осуществления индексации доходов работников. Учитывая это:

индекс потребительских цен в январе принимается за 1 или 100%;

январь, а не декабрь, считается "базовым" для расчета.

Индекс потребительских цен напрямую зависит от индексов инфляции, которые ежемесячно до 10 числа обнародует Государственная служба статистики.

Право на индексацию должно возникать, когда индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом, превысит порог индексации в 103%.

Основными для индексации зарплаты являются следующие данные:

базовый месяц;

должности работников.

В Гоструда рекомендовали работодателям провести эффективную коммуникацию с работниками относительно нового механизма индексации:

в частности, объяснить, почему в январе не было индексации;

предоставить сведения, когда ожидать возобновления индексации.

Соответствующий вопрос регулирует ст. 34 закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Также 5 февраля СМИ писали, что зарплаты в Украине резко выросли в некоторых отраслях.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.