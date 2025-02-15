Індексація зарплат: чого очікувати у 2025 році

З 2025 року діє єдиний підхід для визначення індексу споживчих цін для здійснення індексації доходів працівників.

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У Державній службі з питань праці роз'яснили, як відбуватиметься індексація заробітної плати для підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у 2025 році. Роз'яснення було надано у зв'язку із запровадженням оновлених правил. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці.

Фахівці зазначили, що цього року визначення індексу споживчих цін для індексації доходів українців має здійснюватися наростаючим підсумком з 1 січня, який приймається за один або сто відсотків. Суму індексації, яка сформувалася в грудні попереднього року, у січні цього року нараховувати не потрібно. Розрахунок потрібно починати з лютого.

Так, із січня діє єдиний підхід для визначення індексу споживчих цін для здійснення індексації доходів працівників. З огляду на це:

індекс споживчих цін у січні приймається за 1 або 100%;

січень, а не грудень, вважається "базовим" для розрахунку.

Індекс споживчих цін безпосередньо залежить від індексів інфляції, які щомісяця до 10 числа оприлюднює Державна служба статистики.

Право на індексацію має виникати, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації у 103%.

Основними для індексації зарплати є такі дані:

базовий місяць;

посади працівників.

У Держпраці рекомендували роботодавцям провести ефективну комунікацію з працівниками щодо нового механізму індексації:

зокрема, пояснити, чому в січні не було індексації;

надати відомості, коли очікувати відновлення індексації.

Відповідне питання регулює ст. 34 закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік". 34 закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Також 5 лютого ЗМІ писали, що зарплати в Україні різко зросли в деяких галузях.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.