Украинцы могут получить выплату в 56 тыс. грн: кому заплатят помощь

Помощь будет одноразовой и ее должны предоставить в течение 1 месяца со дня потери работоспособности.

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Граждане Украины имеют право на единовременную выплату в размере 56 тыс. грн в случае полной утраты трудоспособности из-за несчастного случая на производстве. Данная помощь должна быть предоставлена в течение месяца с момента официального подтверждения стойкой потери профессиональной трудоспособности по итогам проведенного расследования. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

В случае, если расследование несчастного случая выявит, что ущерб здоровью работника произошел не только по вине работодателя, но и из-за нарушения пострадавшим норм охраны труда, сумма выплаты будет уменьшена. Однако снижение компенсации не может превышать 50% от установленного размера.

В целом, согласно законодательству, размер единовременной страховой выплаты определяется в зависимости от степени утраты трудоспособности пострадавшего. Он рассчитывается исходя из семикратного размера минимальной заработной платы на дату возникновения права на выплату.

"К примеру, по состоянию на 01.01.2025, если потеря трудоспособности составляет 100%, размер выплаты будет составлять 56 000 грн (8000 грн, то есть минимальная заработная плата х 7)", – говорится в сообщении.

В случае гибели пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве единовременная выплата предоставляется лицам, имеющим на нее право. Выплата должна быть произведена в течение месяца со дня смерти.

При этом размер пособия равен 40 размерам минимальной зарплаты, установленной законом на день наступления права на страховую выплату. В настоящее время это 320 тыс. грн.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.