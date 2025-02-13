Українці можуть отримати виплату в 56 тис. грн: кому заплатять допомогу

Допомога буде одноразовою і її мають надати протягом 1 місяця з дня втрати працездатності.

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Громадяни України мають право на одноразову виплату в розмірі 56 тис. грн у разі повної втрати працездатності через нещасний випадок на виробництві. Ця допомога має бути надана протягом місяця з моменту офіційного підтвердження стійкої втрати професійної працездатності за підсумками проведеного розслідування. Про це повідомили в Пенсійному фонді України(ПФУ).

У разі, якщо розслідування нещасного випадку виявить, що шкода здоров'ю працівника сталася не тільки з вини роботодавця, а й через порушення потерпілим норм охорони праці, сума виплати буде зменшена. Однак зниження компенсації не може перевищувати 50% від установленого розміру.

Загалом, згідно із законодавством, розмір одноразової страхової виплати визначається залежно від ступеня втрати працездатності потерпілого. Він розраховується виходячи з семикратного розміру мінімальної заробітної плати на дату виникнення права на виплату.

"Приміром, станом на 01.01.2025, якщо втрата працездатності становить 100%, розмір виплати становитиме 56 000 грн (8000 грн, тобто мінімальна заробітна плата х 7)", — ідеться в повідомленні.

У разі загибелі потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві одноразова виплата надається особам, які мають на неї право. Виплата має бути здійснена протягом місяця з дня смерті.

При цьому розмір допомоги дорівнює 40 розмірам мінімальної зарплати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату. Наразі це 320 тис. грн.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.