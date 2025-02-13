Третья платежка за газ: кому из украинцев придется заплатить больше

Размер суммы к оплате за голубое топливо зависит от протяженности общих сетей в здании, количества муфтовых соединений и кранов.

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В феврале 2025 года для некоторых украинцев увеличится стоимость природного газа. Часть потребителей вместо двух квитанций получит три для оплаты топлива. Об этом говорится в материалах ГК "Нафтогаз".

Сообщается, что некоторым жителям многоквартирных домов будет направлена так называемая "третья платежка", включающая сумму за услугу технического обслуживания здания.

В компании уточнили, что введение этой платежки связано с приказом Министерства энергетики №292 от 29 сентября 2023 года. Она предусматривает оплату услуг операторов газораспределительных сетей по проверке газопроводов в многоквартирных домах на плотность и герметичность.

Специалисты уже обследовали десятки тысяч многоэтажек и устранили сотни тысяч утечек голубого топлива.

Жители домов, в которых уже проведена соответствующая проверка, получат дополнительные квитанции за эту услугу. Однако такая платежка не будет приходить ежемесячно — частота начислений зависит от возраста газовых сетей в доме.

Проверку будут проводить раз в три-пять лет:

тем, у кого по возрасту газовым сетям дома более 25 лет, — раз в три года;

если не более 25 лет — один раз в пять лет.

Размер суммы к оплате за голубое топливо зависит от нескольких факторов, в частности протяженности общих сетей в здании, количества муфтовых соединений и кранов. Сумму будут делить на количество жителей в доме.

Стоимость услуги и графики проведения обследования домов филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" обнародуют на своих порталах.

Напомним, 3 января СМИ писали, как изменятся цены в платежках за газ в Украине с 1 января 2025 года. Пересчитают стоимость транспортировки газа, на которую влияют протяженность сети, количество абонентов, состояние сетей и оборудования и размер зарплат.

Также 3 января Фокус писал со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда, что отставной судья поднял себе пенсию до 329 тысяч грн. Суд удовлетворил его требование к Пенсионному фонду Украины пересчитать выплату в соответствии с обновленным прожиточным минимумом.