Третя платіжка за газ: кому з українців доведеться заплатити більше

Розмір суми до оплати за блакитне паливо залежить від протяжності загальних мереж у будівлі, кількості муфтових з'єднань і кранів.

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У лютому 2025 року для деяких українців збільшиться вартість природного газу. Частина споживачів замість двох квитанцій отримає три для оплати палива. Про це йдеться в матеріалах ГК "Нафтогаз".

Повідомляють, що деяким мешканцям багатоквартирних будинків буде надіслано так звану "третю платіжку", яка містить суму за послугу технічного обслуговування будівлі.

У компанії уточнили, що введення цієї платіжки пов'язане з наказом Міністерства енергетики №292 від 29 вересня 2023 року. Вона передбачає оплату послуг операторів газорозподільних мереж із перевірки газопроводів у багатоквартирних будинках на щільність і герметичність.

Фахівці вже обстежили десятки тисяч багатоповерхівок і усунули сотні тисяч витоків блакитного палива.

Мешканці будинків, у яких уже проведено відповідну перевірку, отримають додаткові квитанції за цю послугу. Однак така платіжка не приходитиме щомісяця — частота нарахувань залежить від віку газових мереж у будинку.

Перевірку проводитимуть раз на три-п'ять років:

тим, у кого за віком газовим мережам будинку понад 25 років, — раз на три роки;

якщо не більше 25 років — один раз на п'ять років.

Розмір суми до сплати за блакитне паливо залежить від кількох чинників, зокрема протяжності загальних мереж у будівлі, кількості муфтових з'єднань і кранів. Суму ділитимуть на кількість мешканців у будинку.

Вартість послуги та графіки проведення обстеження будинків філії компанії "Газорозподільні мережі України" оприлюднять на своїх порталах.

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ писали, як зміняться ціни в платіжках за газ в Україні з 1 січня 2025 року. Перерахують вартість транспортування газу, на яку впливають протяжність мережі, кількість абонентів, стан мереж і обладнання та розмір зарплат.

Також 3 січня Фокус писав із посиланням на рішення Одеського окружного адміністративного суду, що відставний суддя підняв собі пенсію до 329 тисяч грн. Суд задовольнив його вимогу до Пенсійного фонду України перерахувати виплату відповідно до оновленого прожиткового мінімуму.