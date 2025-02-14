Пенсия в Украине: как выйти на заслуженный отдых, если не хватает стажа

В случае, если страхового стажа не хватает, пенсия по возрасту может быть назначена после его приобретения.

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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) пояснили, при каких условиях человеку могут назначить пенсию в 60 лет, если ему не хватает нескольких месяцев страхового стажа, согласно действующим требованиям. Такой вопрос задают граждане Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

"В феврале исполняется 60 лет, для выхода на пенсию по возрасту не хватает полгода стажа. Назначат ли мне пенсию, если доработаю эти шесть месяцев? Или назначат уже в 63 года?", — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, что возраст выхода на пенсию (60, 63 или 65 лет) зависит от накопленного страхового стажа. Для каждого возраста установлен свой минимальный стаж, который дает право на пенсию. Этот стаж определяется на дату достижения соответствующего возраста гражданином. В 2025 году для назначения пенсии по достижении 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

В случае, если страхового стажа не хватает, пенсия по возрасту может быть назначена после его приобретения, то есть при условии, что человек продолжит работать.

"Если вы будете работать после достижения 60-летия и через шесть месяцев приобретете 32 года страхового стажа, то вы можете обратиться за назначением пенсии по возрасту сразу, как только будет выполнено условие. Ждать достижения 63-летия вам не нужно", — пояснили специалисты фонда.

По правилам, требования к страховому стажу для права на пенсию по возрасту ежегодно ужесточаются. В частности, в 2025 году украинцы должны иметь на один год больше стажа:

для выхода на пенсию в 60 лет — если есть 32 года страхового стажа;

для выхода в 63 года — если есть 22 года стажа;

для выхода на заслуженный отдых в 65 лет — если есть 15 лет стажа.

Из-за этого украинцы часто сталкиваются с проблемой недостаточного объема стажа для своевременного выхода на пенсию. Также граждане могут докупить необходимое количество стажа.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

Ранее сообщалось, что в феврале пенсионные выплаты останутся без индексации. Однако размер выплат может увеличиться благодаря надбавкам и дополнительным выплатам.