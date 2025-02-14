Пенсія в Україні: як вийти на заслужений відпочинок, якщо не вистачає стажу

У разі, якщо страхового стажу не вистачає, пенсія за віком може бути призначена після його набуття.

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У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, за яких умов людині можуть призначити пенсію в 60 років, якщо їй не вистачає кількох місяців страхового стажу, згідно з чинними вимогами. Таке запитання ставлять громадяни України. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ПФУ.

"У лютому виповнюється 60 років, для виходу на пенсію за віком не вистачає півроку стажу. Чи призначать мені пенсію, якщо допрацюю ці шість місяців? Чи призначать уже в 63 роки?", — ідеться в повідомленні.

У Пенсійному фонді України роз'яснили, що вік виходу на пенсію (60, 63 або 65 років) залежить від накопиченого страхового стажу. Для кожного віку встановлено свій мінімальний стаж, який дає право на пенсію. Цей стаж визначається на дату досягнення відповідного віку громадянином. У 2025 році для призначення пенсії після досягнення 60 років необхідно мати не менше 32 років стажу.

У разі, якщо страхового стажу не вистачає, пенсія за віком може бути призначена після його набуття, тобто за умови, що людина продовжить працювати.

"Якщо ви працюватимете після досягнення 60-річчя і через шість місяців набудете 32 роки страхового стажу, то ви можете звернутися за призначенням пенсії за віком одразу, щойно буде виконано умову. Чекати досягнення 63-річчя вам не потрібно", — пояснили фахівці фонду.

За правилами, вимоги до страхового стажу для права на пенсію за віком щороку посилюються. Зокрема, 2025 року українці повинні мати на один рік більше стажу:

для виходу на пенсію в 60 років — якщо є 32 роки страхового стажу;

для виходу в 63 роки — якщо є 22 роки стажу;

для виходу на заслужений відпочинок у 65 років — якщо є 15 років стажу.

Через це українці часто стикаються з проблемою недостатнього обсягу стажу для своєчасного виходу на пенсію. Також громадяни можуть докупити необхідну кількість стажу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Раніше повідомлялося, що в лютому пенсійні виплати залишаться без індексації. Однак розмір виплат може збільшитися завдяки надбавкам і додатковим виплатам.