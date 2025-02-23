Выход на пенсию женщин в Украине: что изменилось в 2025 году

Пенсионной реформой 2017 года предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту.

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До 2028 года в Украине ежегодно повышаются требования к страховому стажу. Так, в 2025 году выйти на пенсию в 60 лет смогут только те, чей стаж составляет не менее 32 лет. Это правило распространяется как на мужчин, так и на женщин. Однако многих украинок до сих пор волнует вопрос, почему им теперь нужно работать до 60 лет, ведь еще совсем недавно пенсионный возраст для женщин составлял 55 лет. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В 2011 году в Украине был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Согласно этому закону, каждый год возраст выхода на пенсию увеличивался на полгода, и в 2021 году этот процесс завершился.

С 1 апреля 2021 года повысился пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения. Теперь все украинцы выходят на пенсию в 60 лет независимо от пола. Также важно отметить, что пенсионной реформой 2017 года предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, а в 2028 году он достигнет 35 лет.

Поэтому важный акцент теперь не только возраст, а и приобретенный стаж.

Если женщина в 60 лет не будет иметь 32 года стажа в 2025 году, то она не сможет выйти на пенсию по возрасту, придется продолжать работать, чтобы накопить необходимое количество стажа.

Кто из женщин может выйти на пенсию в 50 лет

Досрочный выход на пенсию касается многодетных матерей. Так, женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа (ст. 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании).

Но досрочно может выйти на пенсию не только многодетная мама, но и многодетный папа. По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пятерых или больше детей осуществлялось отцом, отцу назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

Также сообщалось, что в феврале пенсионные выплаты останутся без индексации. Однако размер выплат может увеличиться благодаря надбавкам и дополнительным выплатам.