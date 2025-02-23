Вихід на пенсію жінок в Україні: що змінилося у 2025 році

Пенсійною реформою 2017 року передбачено поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком.

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До 2028 року в Україні щорічно підвищуються вимоги до страхового стажу. Так, у 2025 році вийти на пенсію в 60 років зможуть тільки ті, чий стаж становить не менше 32 років. Це правило поширюється як на чоловіків, так і на жінок. Однак багатьох українок досі хвилює питання, чому їм тепер потрібно працювати до 60 років, адже ще зовсім недавно пенсійний вік для жінок становив 55 років. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

У 2011 році в Україні було ухвалено закон про поетапне підвищення пенсійного віку для жінок із 55 до 60 років. Згідно з цим законом, щороку вік виходу на пенсію збільшувався на пів року, і 2021 року цей процес завершився.

З 1 квітня 2021 року підвищився пенсійний вік для жінок 1961 року народження. Тепер усі українці виходять на пенсію в 60 років незалежно від статі. Також важливо зазначити, що пенсійною реформою 2017 року передбачено поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців, а 2028 року він досягне 35 років.

Тому важливий акцент тепер не тільки вік, а й набутий стаж.

Якщо жінка в 60 років не матиме 32 роки стажу у 2025 році, то вона не зможе вийти на пенсію за віком, доведеться продовжувати працювати, щоб накопичити необхідну кількість стажу.

Хто з жінок може вийти на пенсію в 50 років

Достроковий вихід на пенсію стосується багатодітних матерів. Так, жінки, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу (ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування).

Але достроково може вийти на пенсію не тільки багатодітна мама, а й багатодітний тато. За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п'ятьох або більше дітей здійснював батько, батькові призначають дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Також повідомлялося, що в лютому пенсійні виплати залишаться без індексації. Однак розмір виплат може збільшитися завдяки надбавкам і додатковим виплатам.