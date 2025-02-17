Некоторые украинцы переплачивают за воду: как не получать огромные платежки

Потребителям необходимо проходить поверку счетчиков каждые четыре года. Если этого не делать, начисления в квитанциях могут оказаться некорректными, даже при своевременной передаче показаний.

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Украинцы, своевременно передающие показания счетчиков за потребленную воду, все же могут столкнуться с некорректными начислениями в квитанциях. Это случится в случае игнорирования одного важного правила. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Облтеплокоммунэнерго".

Как отмечается, в Законе Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" говорится о том, что потребители должны осуществлять поверку счетчиков каждые четыре года. Саму процедуру оплачивают украинцы.

В компании говорят, что поверка необходима, ведь во время этого специалист проверит, корректно ли работает прибор. Если этого не сделать вовремя, тогда потребитель будет получать платежки по общедомовым показателям, которые обычно намного выше.

Поэтому потребители должны быть заинтересованы в том, чтобы вовремя осуществлять поверку. Для этого гражданин самостоятельно выбирает фирму, которая может предоставлять такие услуги, а после проведения процедуры потребитель получает соответствующие документы и передает их поставщику услуг.

Как свидетельствуют данные Госстата, с января 2024-го до января 2025 года стоимость коммуналки стала дороже более чем на 19%. Больше всего украинцы тратят на электроэнергию, зато цены на другие услуги практически не изменились, например:

услуга по управлению многоквартирными домами — подорожала на 10,3%;

уборка бытовых отходов — на 9,6%;

содержание и ремонт жилья — на 4,2%;

услуга водоснабжения — на 0,7%;

услуга водоотведения — на 0,6%.

Напомним, 5 февраля стало известно, что согласно Инфляционному отчету НБУ за январь 2025 года, в этом году маловероятно повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Однако регулятор допускает постепенный рост тарифов на коммунальные услуги, точные сроки и размеры изменений еще не уточняются.

В январе нардеп от "Слуги народа" Евгений Пивоваров рассказал, что в Украине могут пересмотреть стоимость электроэнергии после окончания отопительного сезона. Однако до мая тарифы для потребителей будут без изменений.