Деякі українці переплачують за воду: як не отримувати величезні платіжки

Споживачам необхідно проходити повірку лічильників кожні чотири роки. Якщо цього не робити, нарахування у квитанціях можуть виявитися некоректними, навіть за умови своєчасного передання показань.

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Українці, які своєчасно передають показання лічильників за спожиту воду, все ж можуть зіткнутися з некоректними нарахуваннями у квитанціях. Це станеться в разі ігнорування одного важливого правила. Про це повідомили у пресслужбі АТ "Облтеплокомуненерго".

Як зазначається, у Законі України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" йдеться про те, що споживачі мають здійснювати повірку лічильників кожні чотири роки. Саму процедуру оплачують українці.

У компанії кажуть, що повірка необхідна, адже під час цього фахівець перевірить, чи коректно працює прилад. Якщо цього не зробити вчасно, тоді споживач отримуватиме платіжки за загальнобудинковими показниками, які зазвичай набагато вищі.

Тому споживачі мають бути зацікавлені в тому, щоб вчасно здійснювати повірку. Для цього громадянин самостійно обирає фірму, яка може надавати такі послуги, а після проведення процедури споживач отримує відповідні документи та передає їх постачальнику послуг.

Як свідчать дані Держстату, від січня 2024-го до січня 2025 року вартість комуналки стала дорожчою на понад 19%. Найбільше українці витрачають на електроенергію, натомість ціни на інші послуги практично не змінилися, наприклад:

послуга з управління багатоквартирними будинками — подорожчала на 10,3%;

прибирання побутових відходів — на 9,6%;

утримання та ремонт житла — на 4,2%;

послуга водопостачання — на 0,7%;

послуга водовідведення — на 0,6%.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що згідно з Інфляційним звітом НБУ за січень 2025 року, цьогоріч малоймовірне підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Однак регулятор допускає поступове зростання тарифів на комунальні послуги, точні терміни і розміри змін ще не уточнюються.

У січні нардеп від "Слуги народу" Євген Пивоваров розповів, що в Україні можуть переглянути вартість електроенергії після закінчення опалювального сезону. Однак до травня тарифи для споживачів будуть без змін.