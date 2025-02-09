Тариф на воду в столице вырос в 4 раза: в Киевводоканале объяснили

Возникло несоответствие в начислениях из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах. Зато в биллинговой системе Киевводоканала начисления отображаются верно.

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В воскресенье, 9 февраля, в соцсетях начала появляться информация о том, что якобы тариф на воду в Киеве вырос в четыре раза. В ЧАО "АК "Киевводоканал" прокомментировали эту информацию.

Вырос тариф на воду в Киеве: что известно

"Начала появляться информация о том, что Киевводоканал якобы поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 4 раза. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности!" — говорится в сообщении.

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Тарифы 2025: кто и сколько будет платить уже с февраля

В водоканале отметили, что на тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года. Зато несоответствие в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах.

"В биллинговой системе Киевводоканала начисления отображаются верно. Советуем потребителям сегодня не совершать платежных операций, пока проблема не будет исправлена", — добавили в Киевводоканале.

Напомним, 5 февраля стало известно, что согласно Инфляционному отчету НБУ за январь 2025 года, в этом году маловероятно повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Однако регулятор допускает постепенный рост тарифов на коммунальные услуги, точные сроки и размеры изменений еще не уточняются.

В январе нардеп от "Слуги народа" Евгений Пивоваров рассказал, что в Украине могут пересмотреть стоимость электроэнергии после окончания отопительного сезона. Однако до мая тарифы для потребителей будут без изменений.