Тариф на воду в столиці зріс у 4 рази: в Київводоканалі пояснили

Виникла невідповідність у нарахуваннях через технічний збій з обробкою інформації в платіжних системах. Натомість у білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно.

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У неділю, 9 лютого, у соцмережах почала зʼявлятися інформація про те, що нібито тариф на воду в Києві зріс у чотири рази. У ПрАТ "АК "Київводоканал" прокоментували цю інформацію.

Зріс тариф на воду в Києві: що відомо

"Почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!" — йдеться у повідомленні.

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Тарифи 2025: хто і скільки платитиме вже з лютого

У водоканалі наголосили, що на тарифи на централізоване водопостачання й водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, які були станом на 24 лютого 2022 року. Натомість невідповідність у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації в платіжних системах.

"У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно. Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено", — додали в Київводоканалі.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що відповідно до Інфляційного звіту НБУ за січень 2025 року, цьогоріч є малоймовірним підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Проте регулятор допускає поступове зростання тарифів на комунальні послуги, точні терміни та розміри змін ще не уточнюються.

У січні нардеп від "Слуги народу" Євген Пивоваров розповів, що в Україні можуть переглянути вартість електроенергії після закінчення опалювального сезону. Проте до травня тарифи для споживачів будуть без змін.