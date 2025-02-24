Зарплата в Украине: сколько минимально и максимально можно получать

Размер зарплаты может существенно различаться в зависимости от отрасли экономики, квалификации сотрудника, региона и других факторов.

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Минимальная заработная плата в Украине была изменена в 2024 году, и согласно бюджетным прогнозам, она не изменится до 2027 года. В то же время, ограничений по максимальной заработной плате нет. На текущий момент минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен в месяц, что соответствует почасовой ставке в 48 гривен. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Уровень минимальной заработной платы, который составляет примерно 30–35% от средней зарплаты в стране, был установлен Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, планируется сохранить этот размер минимальной заработной платы до 2027 года.

В Украине отсутствует официальный лимит или максимальный порог заработной платы, который можно выплачивать работникам. Размер зарплаты может существенно различаться в зависимости от отрасли экономики, квалификации сотрудника, региона и других факторов.

Высокооплачиваемые специалисты, такие как ИТ-специалисты, финансовые аналитики, высшие менеджеры крупных компаний, могут получать значительно большие суммы, иногда достигая десятков и даже сотен тысяч гривен в месяц. Также одни из самых высоких зарплат в Украине имеют военнослужащие.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.