У украинцев резко выросли зарплаты: кому стали платить намного больше

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях, особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер.

Related video

В 2024 году наибольший рост медианной зарплаты в Украине наблюдался у дизайнеров — увеличение составило 64%, достигнув 28 750 грн. В то же время зарплаты фасадчиков снизились на 10%, но остаются высокими, составляя 47 500 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Значительно повысили зарплаты SMM-менеджерам – на 62%, до средних 20 250 грн. А кроме того, по данным аналитиков профильного ресурса:

мастерам по ремонту компьютерной техники – на 56%, до 35 000 грн;

электрикам – на 50%, до 30 000 грн;

монтажникам – на 48%, до 29 500 грн.

В то же время отмечается, что в некоторых профессиях зарплаты снизились. В частности, фасадчикам стали платить меньше на 10% – 47 500 грн. А кроме того:

сторожам – на 8%, 5 500 грн;

репетиторам – на 5%, 20 000 грн;

сборщикам мебели – на 4%, 22 500 грн;

рихтовщикам – на 4%, 43 083 грн.

В издании отмечают, что медианная зарплата – статистический показатель, отражающий уровень доходов внутри распределения зарплат. Т.е. половина работников получает зарплату меньше медианной, а другая половина – больше.

В отличие от средней зарплаты, которая исчисляется как сумма всех зарплат, поделенная на количество работников, медианная зарплата является более устойчивым показателем – поскольку меньше зависит от очень высоких или низких зарплат.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.