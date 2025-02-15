В українців різко зросли зарплати: кому стали платити набагато більше

Наявність досвіду — не завжди головна вимога у вакансіях, особливо в нинішніх умовах браку кадрів у низці сфер.

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У 2024 році найбільше зростання медіанної зарплати в Україні спостерігалося у дизайнерів — збільшення склало 64%, досягнувши 28 750 грн. Водночас зарплати фасадників знизилися на 10%, але залишаються високими, становлячи 47 500 грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Значно підвищили зарплати SMM-менеджерам — на 62%, до середніх 20 250 грн. А крім того, за даними аналітиків профільного ресурсу:

майстрам з ремонту комп'ютерної техніки — на 56%, до 35 000 грн;

електрикам — на 50%, до 30 000 грн;

монтажникам — на 48%, до 29 500 грн.

Водночас зазначається, що в деяких професіях зарплати знизилися. Зокрема, фасадникам стали платити менше на 10% — 47 500 грн. А крім того:

сторожам — на 8%, 5 500 грн;

репетиторам — на 5%, 20 000 грн;

збирачам меблів — на 4%, 22 500 грн;

рихтувальникам — на 4%, 43 083 грн.

У виданні зазначають, що медіанна зарплата — статистичний показник, що відображає рівень доходів усередині розподілу зарплат. Тобто половина працівників отримує зарплату меншу за медіанну, а інша половина — більшу.

На відміну від середньої зарплати, яка обчислюється як сума всіх зарплат, поділена на кількість працівників, медіанна зарплата є більш стійким показником — оскільки менше залежить від дуже високих або низьких зарплат.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.