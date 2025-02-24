Зарплата в Україні: скільки мінімально і максимально можна отримувати

Розмір зарплати може істотно різнитися залежно від галузі економіки, кваліфікації співробітника, регіону та інших чинників.

Related video

Мінімальна заробітна плата в Україні була змінена 2024 року, і згідно з бюджетними прогнозами, вона не зміниться до 2027 року. Водночас обмежень щодо максимальної заробітної плати немає. На поточний момент мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень на місяць, що відповідає погодинній ставці в 48 гривень. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Рівень мінімальної заробітної плати, який становить приблизно 30-35% від середньої зарплати в країні, було встановлено Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, планується зберегти цей розмір мінімальної заробітної плати до 2027 року.

В Україні відсутній офіційний ліміт або максимальний поріг заробітної плати, який можна виплачувати працівникам. Розмір зарплати може суттєво різнитися залежно від галузі економіки, кваліфікації співробітника, регіону та інших чинників.

Високооплачувані фахівці, такі як ІТ-фахівці, фінансові аналітики, вищі менеджери великих компаній, можуть отримувати значно більші суми, подекуди сягаючи десятків і навіть сотень тисяч гривень на місяць. Також одні з найвищих зарплат в Україні мають військовослужбовці.

Нагадаємо, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.