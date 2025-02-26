Трейдеры теряют деньги, а инвесторы уходят с крипторынка: Bitcoin упал до $86 тысяч, — СМИ

Крупнейшая криптовалюта ставит новые антирекорды, уничтожая доверие инвесторов. Ее примеру следуют и другие токены, падение в цене не обошло даже мемкоин президента США Дональда Трампа.

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Bitcoin упал ниже 90 тысяч долларов. С момента инаугурации президента США Дональда Трампа крупнейший токен опустился в цене почти на 20%. Об этом 25 февраля сообщили в Bloomberg.

Bitcoin упал на 8,5%, и это — самое большое падение в цене за день, зафиксированное за полгода. В 11:20 по Нью-Йорку 25 февраля его рыночная стоимость составляла 86 805 долларов. Другие криптовалюты, в частности Ether (называют Ethereum), XRP и Solana (SOL), также упали.

Индекс, который отслеживает самые популярные цифровые токены, показал самое большое падение за четыре дня с начала августа.

Инфографика, которая показывает падение Bitcoin Фото: Bloomberg

Почему Bitcoin упал

Потрясения на крипторынке связывают с несколькими причинами. В частности, позиция Трампа против союзников пошатнула доверие инвесторов. Также остается беспокойство относительно высокой инфляции.

На фоне неутешительных экономических новостей инвесторы начали избегать рисков, продавая криптовалюту и акции. Вместо этого они перешли к более стабильным активам, как облигации. Инвесторы биржевых фондов также отступили. Из спотовых биткойн-ETF массово выводят деньги, крупнейший фонд IBIT потерял 158 млн долларов за один день. Всего в феврале инвесторы забрали более 956 млн долларов — худший месячный показатель за всю историю.

Те, кто повышал ставки на криптовалюту, понесли значительные ликвидации за последние два дня — более 815 и 860 млн долларов. Трейдеры, которые ставили на рост цены без даты окончания через такие биржи как Binance и Bybit, наблюдали за ликвидациями и закрытием сделок. Новые годовые антирекорды наказали передовых трейдеров.

Кроме того, ухудшение ситуации на рынке связывают с недавним скандалом — самым масштабным в истории криптовалютным взломом, целью которого стала биржа Bybit, и публичной поддержкой президентом Аргентины Хавьером Милеем мемкоина Libra, которая породила подозрения о мошенничестве.

В частности, кража с Bybit усилила опасения относительно безопасности платформ цифровых активов. Аналитики связывают ответственных за киберпреступление хакеров с КНДР. Некоторые исследователи считают, что этот взлом показал рост опытности северокорейских хакеров.

Мемкоины $TRUMP и $MELANIA, запущенные президентом США и первой леди перед инаугурацией, также показали плохие результаты, подорвав доверие к политике Белого дома в отношении криптовалют. Токен Трампа почти сразу после запуска достиг пика, но затем упал более чем на 80%.

Акции компаний, связанных с криптовалютой, тоже упали. Для Coinbase Global Inc. эта "черная полоса" длится уже неделю и достигла показателя в 29%. Акции MARA Holdings Inc. с декабря упали на 25%.

Инфографика, которая показывает падение технологических акций Фото: Bloomberg

Напомним, гендиректор Bybit Бен Чжоу сообщил, что в результате хакерской атаки с холодного кошелька биржи похитили почти 1,5 миллиарда долларов. В компании заверили, что в случае, если деньги не удастся вернуть, все убытки покроет сама Bybit.

Британец Джеймс Гоуэллс годами судился, чтобы попытаться вернуть жесткий диск с биткоинами, который по ошибке выбросила его бывшая девушка. Не добившись своего в суде, он придумал новую идею — приобрести свалку.