Трейдери втрачають гроші, а інвестори йдуть з крипторинку: Bitcoin впав до $86 тисяч, — ЗМІ

Найбільша криптовалюта ставить нові антирекорди, знищуючи довіру інвесторів. Її приклад наслідують й інші токени, падіння в ціні не оминуло навіть мемкоїн президента США Дональда Трампа.

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Bitcoin впав нижче 90 тисяч доларів. З моменту інавгурації президента США Дональда Трампа найбільший токен опустився в ціні майже на 20%. Про це 25 лютого повідомили у Bloomberg.

Bitcoin впав на 8,5%, і це — найбільше падіння в ціні за день, зафіксоване за пів року. Об 11:20 за Нью-Йорком 25 лютого його ринкова вартість становила 86 805 доларів. Інші криптовалюти, зокрема Ether (називають Ethereum), XRP і Solana (SOL), також впали.

Індекс, який відстежує найпопулярніші цифрові токени, показав найбільше падіння за чотири дні з початку серпня.

Інфографіка, яка показує падіння Bitcoin Фото: Bloomberg

Чому Bitcoin впав

Потрясіння на крипторинку пов’язують з кількома причинами. Зокрема, позиція Трампа проти союзників похитнула довіру інвесторів. Також залишається занепокоєння щодо високої інфляції.

На тлі невтішних економічних новин інвестори почали уникати ризиків, продаючи криптовалюту та акції. Натомість вони перейшли до більш стабільних активів, як облігації. Інвестори біржових фондів також відступили. Зі спотових біткойн-ETF масово виводять гроші, найбільший фонд IBIT втратив 158 млн доларів за один день. Загалом у лютому інвестори забрали понад 956 млн доларів — найгірший місячний показник за усю історію.

Ті, хто підвищував ставки на криптовалюту, зазнали значних ліквідацій за останні два дні — понад 815 та 860 млн доларів. Трейдери, які ставили на зростання ціни без дати закінчення через такі біржі як Binance і Bybit, спостерігали за ліквідаціями та закриттям угод. Нові річні антирекорди покарали передових трейдерів.

Окрім того, погіршення ситуації на ринку пов’язують з нещодавніми скандалом — наймасштабнішим в історії криптовалютним зламом, ціллю якого стала біржа Bybit, і публічною підтримкою президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм мемкоїна Libra, яка породила підозри щодо шахрайства.

Зокрема, крадіжка з Bybit посилила побоювання щодо безпеки платформ цифрових активів. Аналітики пов’язують відповідальних за кіберзлочин хакерів з КНДР. Деякі дослідники вважають, що цей злам показав зростання досвідченості північнокорейських хакерів.

Мемкоїни $TRUMP та $MELANIA, запущені президентом США і першою леді перед інавгурацією, також показали погані результати, підірвавши довіру до політики Білого дому щодо криптовалюти. Токен Трампа майже одразу після запуску досяг піка, але потім впав на понад 80%.

Акції компаній, пов’язаних з криптовалютою, теж впали. Для Coinbase Global Inc. ця "чорна смуга" триває вже тиждень і сягнула показника у 29%. Акції MARA Holdings Inc. з грудня впали на 25%.

Інфографіка, яка показує падіння технологічних акцій Фото: Bloomberg

Нагадаємо, гендиректор Bybit Бен Чжоу повідомив, що внаслідок хакерської атаки з холодного гаманця біржі викрали майже 1,5 мільярда доларів. У компанії запевнили, що в разі, якщо гроші не вдасться повернути, усі збитки покриє сама Bybit.

Британець Джеймс Гоуеллс роками судився, щоб спробувати повернути жорсткий диск з біткоїнами, який помилково викинула його колишня дівчина. Не добившись свого у суді, він вигадав нову ідею — придбати сміттєзвалище.