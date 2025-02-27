Выплаты ВПЛ: как изменится финансовая помощь с 1 марта

В Украине продлили выплаты для техн переселенцев, которые особенно нуждаются в поддержке.

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Всем внутренне перемещенным лицам, соответствующим установленным критериям, выплаты на проживание будут автоматически продлены с 1 марта 2025 года. Тем, кто не получает такие выплаты, станет доступна новая форма поддержки — субсидия на аренду жилья. Об этом говорится в материале издания "NV".

Выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц — это один из инструментов государственной поддержки украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны и переехать в другие регионы страны. Такая помощь помогает обустроиться на новом месте, адаптироваться к новым условиям и покрыть основные финансовые потребности семьи.

С 1 марта выплаты будут автоматически продлены еще на шесть месяцев для всех внутренних переселенцев, которые в настоящее время получают эту помощь и соответствуют установленным критериям.

Правительство вновь продлило выплаты для тех, кто особенно нуждается в поддержке. Они будут продлеваться автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений. Это позволит внутренне перемещенным лицам и дальше получать финансовую помощь от государства.

Размер пособия составляет:

2000 грн — для взрослых;

3000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

В течение периода получения помощи постоянно происходит проверка на соответствие критериям для получения выплат. Например, если будет установлено, что человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье/авто, вырос его доход, то соцзащита прекратит выплату помощи.

Лица, которые обращаются за выплатами ВПЛ впервые, могут оформить справку внутренне перемещенного лица и подать заявку на получение денежной поддержки для всей семьи через мобильное приложение Дія.

Отметим, Фокус писал о реформе выплат для ВПЛ, которые начнут действовать с 29 января 2025 года. На портале Правительство Online объяснили условия для получения помощи от государства. Таких условий есть шесть, среди них — плохие жилищные условия (когда маловата площадь на человека) или размер квартплаты более 20% дохода семьи. Обязательное условие — заключение типового договора с арендодателем. В постановлении Кабмина указано, какие преимущества получат арендодатели. Если это обычный человек, то ему компенсируют НДФЛ и военный сбор. Если помещение будут арендовать у ФЛП, то предпринимателю компенсируют часть единого налога.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.