Виплати ВПО: як зміниться фінансова допомога з 1 березня

В Україні продовжили виплати для тих переселенців, які особливо потребують підтримки.

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Усім внутрішньо переміщеним особам, які відповідають встановленим критеріям, виплати на проживання будуть автоматично продовжені з 1 березня 2025 року. Тим, хто не отримує такі виплати, стане доступна нова форма підтримки — субсидія на оренду житла. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб — це один з інструментів державної підтримки українців, вимушених залишити свої домівки через війну та переїхати в інші регіони країни. Така допомога допомагає облаштуватися на новому місці, адаптуватися до нових умов і покрити основні фінансові потреби сім'ї.

З 1 березня виплати будуть автоматично продовжені ще на шість місяців для всіх внутрішніх переселенців, які наразі отримують цю допомогу і відповідають встановленим критеріям.

Уряд знову продовжив виплати для тих, хто особливо потребує підтримки. Вони продовжуватимуться автоматично, без необхідності подання додаткових заяв. Це дасть змогу внутрішньо переміщеним особам і далі отримувати фінансову допомогу від держави.

Розмір допомоги становить:

2000 грн — для дорослих;

3000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Протягом періоду отримання допомоги постійно відбувається перевірка на відповідність критеріям для отримання виплат. Наприклад, якщо буде встановлено, що людина понад 30 днів перебуває за кордоном, придбала житло/авто, зріс її дохід, то соцзахист припинить виплату допомоги.

Особи, які звертаються по виплати ВПО вперше, можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заявку на отримання грошової підтримки для всієї родини через мобільний застосунок Дія.

Зазначимо, Фокус писав про реформу виплат для ВПО, які почнуть діяти з 29 січня 2025 року. На порталі Уряд Online пояснили умови для отримання допомоги від держави. Таких умов є шість, серед них — погані житлові умови (коли замала площа на особу) або розмір квартплати понад 20% доходу сім'ї. Обов'язкова умова — укладення типового договору з орендодавцем. У постанові Кабміну зазначено, які переваги отримають орендодавці. Якщо це звичайна людина, то їй компенсують ПДФО і військовий збір. Якщо приміщення орендуватимуть у ФОПа, то підприємцю компенсують частину єдиного податку.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль докладно описав умови виплати субсидії на житло ВПО.