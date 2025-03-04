Действующее военное положение не освобождает украинцев от их обязанностей по погашению долгов. Поэтому принудительное взыскание задолженности возможно и во время войны. Однако есть процедура и законы, которые нужно знать в случае спорных ситуаций с истцами.

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Сегодня в Украине моратория или любого другого запрета на взыскание долгов по денежным обязательствам — как заем, кредит, жилищно-коммунальные услуги, другие денежные обязательства за товар или услуги, нет. Правовой статус военного положения не дает права гражданам не платить долги. В то же время некоторые нормы законов, все же защищают граждан, но не освобождают от обязанностей платить, а именно освобождают от последствий за неуплату. Адвокат Анна Кухарчук объяснила Фокусу противоречивые моменты и дала советы, как выйти из сложной ситуации в пользу потребителей.

Так, по словам адвоката, еще 15 марта 2022 года был принят закон Украины № 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения", которым были дополнены Заключительные и переходные положения Гражданского кодекса Украины.

Запрета на взыскание долгов за коммуналку нет даже во время военного положения Фото: Getty Images

За что должник не должен платить

Пункт 18 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса Украины в редакции актуальной на сегодня предусматривает следующее:"В период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодателем), заемщик освобождается от ответственности, определенной статьей 625 настоящего Кодекса, а также от обязанности уплаты в пользу кредитодателя (заимодателя) неустойки (штрафа, пени) за такую просрочку. Установить, что неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена соответствующими договорами, начисленные включительно с 24 февраля 2022 года за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) по таким договорам, подлежат списанию кредитодателем (заимодателем)", — цитирует законодательный документ адвокат, управляющий партнер ЮК "Надежный правовой партнер" Анна Кухарчук.

Моратория или любого другого запрета на взыскание долгов по денежным обязательствам как заем, кредит, жилищно-коммунальные услуги и т.д., нет

Это означает: пока продолжается правовой статус военного положения, штрафные санкции определены статьей 625 Гражданского кодекса Украины, такие как индекса инфляции, три процента годовых, или другой размер процентов, установленный договором как ответственность за просрочку, не начисляются, а подлежат списанию, если финансовое учреждение, банк или другой кредитор осуществил такое начисление.

"Из своей практики скажу, кредитор, в том числе и банк может обратиться с иском о взыскании просроченной суммы долга, но включить во взимаемую сумму долга еще и штрафные, в таком случае не удастся, потому что суд осуществил списание таких штрафных санкций на основании приведенной нормы", — говорит адвокат.

Если гражданин взял заем или кредит в банке, или имеет долг за жилищно-коммунальные услуги, или долг за оплату товаров или услуг, то такие обязательства должны выполняться, добавляет она.

Если гражданин имеет долг за жилищно-коммунальные услуги, такие обязательства должны выполняться Фото: УНИАН

Можно ли выселять должника во время действия военного положения

Тем же законом Украины, о котором мы уже упоминали, был также дополнен и раздел VI "Заключительные положения" Закона Украины "Об ипотеке" пунктом 5-2, предусматривающим следующее: "В период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены в отношении недвижимого имущества (недвижимости), принадлежащего физическим лицам и находящегося в ипотеке по потребительским кредитам, останавливается действие статьи 37 (в части реализации права ипотекодержателя на приобретение права собственности на предмет ипотеки), статьи 38 (в части реализации права ипотекодержателя на продажу предмета ипотеки), статьи 40 (в части выселения жителей из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, по которым есть судебное решение об обращении взыскания на такие объекты), статей 41, 47 (в части реализации предмета ипотеки на электронных торгах) настоящего Закона."

Важно

Не заплатил — лишили жилья. Все о долгах и надо ли платить во время войны

В частности статья 37 Закона Украины "Об ипотеке" предусматривает процедуру реализации права ипотекодержателя на получение в собственность предмета ипотеки, в случае нарушения денежного обязательства, для обеспечения которого, такое имущество было передано в ипотеку.

Соответственно, статья 40 Закона Украины "Об ипотеке" предусматривает, что после того, как имущество, которое было передано в ипотеку, и в случае возникновения долга, может быть передано в собственность к ипотекодержателю, тогда лица, ранее проживавшие в таком жилом помещение, при потере права собственности на такое помещение, логично теряют и право проживать в таком помещении, и подлежат выселению из такого помещения.

Статья 37 Закона Украины "Об ипотеке" предусматривает процедуру реализации права ипотекодержателя на продажу предмета ипотеки, и соответственно удовлетворение своих денежных требование способом продажи имущества, которое было передано в ипотеку, и погашение долга следующим образом

Стоит сделать акцент на том, что выселение должника, о котором идет речь в ст. 40 Закона Украины "Об ипотеке", осуществлялось и реализовывалось не автоматически, а могло быть осуществлено исключительно на основании судебного решения, механизмом для получения такого судебного решения и служила статья 40 Закона Украины "Об ипотеке".

Анализ приведенных норм, свидетельствует, что поскольку на период действия военного положения действие статьи 37, 38, 40 ЗУ "Об ипотеке" — остановлено, следовательно выселение из жилья за долги, которые непосредственно связаны с получением потребительского кредита, если такой кредит обеспечен недвижимым имуществом в порядке ЗУ "Об ипотеке", во время действия военного положения — не происходит, и должники, которые брали кредит для приобретения жилья, при наличии долга по такому кредиту, не подлежат выселению из такого жилья.

Действующее военное положение не освобождает украинцев от их обязанностей по погашению долгов Фото: Getty Images

В то же время адвокат обращает внимание, что запрет выселения из жилья, касается и связан с теми кредитами, которые были заключены до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения" № 2120-IX от 15 марта 2022 года.

То есть, те кредиты, которые были оформлены после 15 марта 2022 года, или те, которые были оформлены до 15 марта 2022 года, но к таким договорам после 15 марта 2022 года были внесены изменения по соглашению сторон относительно сроков выполнения такого кредитного договора, нормы статей 37, 38, 40 ЗУ "Об ипотеке" — действуют, и последствия таких статей применяются.

Кроме того, имеют место ситуации по выселению граждан, которые не связаны с кредитованием, это преимущественно правоотношения, которые регулируются Жилищным кодексом Украины, как самовольное занятие помещения, это так называемые споры между родственниками, проживающими в одной квартире. В данном случае, мораторий на выселение таких лиц, проживающих в квартире без достаточного правового основания не действует, и такие лица могут быть выселены из квартиры.

Ранее Фокус писал, что в компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему в коммунальных квитанциях за газ иногда может появляться долг, даже если фактически его нет.