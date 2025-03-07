Говоря о дефиците на рынке труда Украины эксперты часто прогнозируют привлечение иностранных мигрантов, в частности из азиатского региона. Какие страны могут в перспективе быть поставщиками в Украину трудовых ресурсов, Фокусу рассказал исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский.

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Украине нужна эффективная миграционная политика, ведь сейчас для МВД миграция по умолчанию — это этнические преступные группировки. И первое, что должно быть сделано, это за пределы МВД должен выйти вопрос миграционной политики, зато эти вопросы можно поручить Минэкономики. Об этом в интервью Фокусу рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Также нужно изменить всю логику предоставления услуг мигрантам, начать, например, с граждан стран ЕС, чтобы на них отработать алгоритмы упрощения всех разрешительных процедур, в частности создать цифровизацию миграционных услуг. А что касается, собственно, привлечения мигрантов из других стран, то мы можем довольно неплохо "списывать" у поляков, перенимая их опыт. Хотя такого точно опыта не будет, потому что у нас нет под боком "такой Украины", — говорит Глеб Вышлинский.

Эксперт уверен: нужно сделать все возможно для возвращения из миграции украинских беженцев

Эксперт отметил, что, вероятно, определенное количество людей приедет в Украину, как трудовые мигранты, из стран Средней Азии. Также частично будет миграция из бедных регионов Турции. Кроме того, в Украину может зайти бизнес из Турции, ведь по европейскому опыту понятно, что турецкий бизнес очень быстро адаптируется.

Важно

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"Возможно, нам и не понадобится так уж много мигрантов, учитывая ту структуру экономики, которая будет в Украине после войны. Но прежде всего важно перед тем, как фокусироваться на привлечении внешней рабочей силы, проверить, все ли мы сделали для привлечения украинцев, которые сегодня живут за рубежом. Гораздо важнее создать условия для возвращения украинцев из-за рубежа", — отметил Глеб Вышлинский.

Ранее Фокус писал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить примерно 240 тысяч украинцев временного правового статуса.

Напомним, статус временной защиты для украинцев в Австрии продлен до марта 2026 года.