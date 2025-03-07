Говорячи про дефіцит на ринку праці України, експерти часто прогнозують залучення іноземних мігрантів, зокрема з азійського регіону. Які країни можуть в перспективі бути постачальниками до України трудових ресурсів, Фокусу розповів виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

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Україні потрібна ефективна міграційна політика, адже зараз для МВС міграція за замовчуванням – це етнічні злочинні угруповання. І найперше, що має бути зроблено, це за межі МВС має вийти питання міграційної політики, натомість ці питання можна доручити Мінекономіки. Про це в інтерв’ю Фокусу розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Також потрібно змінити всю логіку надання послуг мігрантам, почати, наприклад, з громадян країн ЄС, щоб на них відпрацювати алгоритми спрощення усіх дозвільних процедур, зокрема створити цифровізацію міграційних послуг. А що стосується, власне, залучення мігрантів з інших країн, то ми можемо досить непогано "списувати" у поляків, переймаючи їх досвід. Хоча такого точно досвіду не буде, бо у нас немає під боком "такої України", — каже Гліб Вишлінський.

Експерт впевнений: потрібно зробити все можливе для повернення з міграції українських біженців

Експерт зазначив, що, ймовірно, певна кількість людей приїде до України, як трудові мігранти, з країн Середньої Азії. Також частково буде міграція з бідних регіонів Туреччини. Крім того, в Україну може зайти бізнес із Туреччини, адже з європейського досвіду зрозуміло, що турецький бізнес дуже швидко адаптується.

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"Можливо, нам і не знадобиться так вже й багато мігрантів з огляду на ту структуру економіки, що буде в Україні після війни. Але насамперед важливо перед тим, як фокусуватися на залученні зовнішньої робочої сили, перевірити, чи все ми зробили для залучення українців, які сьогодні мешкають за кордоном. Набагато важливіше створити умови для повернення українців з-за кордону", — зауважив Гліб Вишлінський.

Раніше Фокус писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити приблизно 240 тисяч українців тимчасового правового статусу.

Нагадаємо, статус тимчасового захисту для українців в Австрії продовжено до березня 2026 року.