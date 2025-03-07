Доход взлетел почти на 100%: кто из украинцев стал получать в разы больше (инфографика)

Самые большие заработные платы в Украине можно получить в Киеве, а самые маленькие — в Сумах.

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На украинском рынке труда есть профессии, где зарплаты специалистов растут стремительными темпами. В частности, за последний год доход радиотехников увеличился почти вдвое и к марту 2025 года достиг 40 тысяч гривен. Об этом говорится на сайте по поиску работы Work.ua.

Согласно данным кадрового портала, в марте средняя заработная плата в Украине составляет 23,5 тысячи гривен, что на 18% больше, чем год назад. Традиционно самые высокие доходы получают работники в Киеве — в среднем 27,5 тысячи гривен в месяц.

В то же время, среди областных центров самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах, где средний доход наемных работников составляет 17,5 тысячи гривен.

Зарплаты украинцев выросли

Зарплаты в Украине выросли — кто стал получать больше

Также представлены данные об изменении заработных плат различных специалистов за год. Лидерами по росту доходов стали радиотехники, чей средний заработок достиг 40 тысяч гривен, увеличившись на 90% по сравнению с прошлым годом. Существенное повышение зарплат также зафиксировано у методологов, управляющих недвижимостью и специалистов по настройке техники.

В частности, методологи в среднем зарабатывают 30 тысяч гривен в месяц, а профессиональные управляющие недвижимостью — около 80 тысяч гривен. Кроме того, значительный рост доходов зафиксирован у фармеров — специалистов, занимающихся созданием и подготовкой аккаунтов, доменов и IP-адресов для использования в онлайн-активностях.

Таким образом, в перечне перспективных с точки зрения доходов профессий:

радиотехники — 40 тыс. гривен (+90%);

методологи — 30 тыс. гривен (+69%);

управляющие недвижимостью — 80 тыс. гривен (+68%);

специалисты по настройке техники — 27,5 тыс. гривен (+65%);

помощники системного администратора — 22,5 тыс. гривен (+61%);

кредитные эксперты — 23,5 тыс. гривен (+52%);

инструкторы в автошколу — 35 тыс. гривен (+52%);

ветеринары — 30 тыс. гривен (+50%);

травматологи — 30 тыс. гривен (+50%);

фармеры — 60 тыс. гривен (+50%).

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.