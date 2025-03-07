Дохід злетів майже на 100%: хто з українців став отримувати в рази більше (інфографіка)

Найбільші заробітні плати в Україні можна отримати в Києві, а найменші — у Сумах.

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На українському ринку праці є професії, де зарплати фахівців зростають стрімкими темпами. Зокрема, за останній рік дохід радіотехніків збільшився майже вдвічі і до березня 2025 року сягнув 40 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Згідно з даними кадрового порталу, у березні середня заробітна плата в Україні становить 23,5 тисячі гривень, що на 18% більше, ніж рік тому. Традиційно найвищі доходи отримують працівники в Києві — у середньому 27,5 тисячі гривень на місяць.

Водночас серед обласних центрів найнижчі зарплати зафіксовано в Сумах, де середній дохід найманих працівників становить 17,5 тисячі гривень.

Зарплати українців зросли

Зарплати в Україні зросли — хто став отримувати більше

Також представлено дані про зміну заробітних плат різних фахівців за рік. Лідерами за зростанням доходів стали радіотехніки, чий середній заробіток сягнув 40 тисяч гривень, збільшившись на 90% порівняно з минулим роком. Істотне підвищення зарплат також зафіксовано у методологів, керівників нерухомістю та фахівців з налаштування техніки.

Зокрема, методологи в середньому заробляють 30 тисяч гривень на місяць, а професійні управителі нерухомістю — близько 80 тисяч гривень. Крім того, значне зростання доходів зафіксовано у фармерів — спеціалістів, які займаються створенням і підготовкою акаунтів, доменів та IP-адрес для використання в онлайн-активностях.

Таким чином, у переліку перспективних з точки зору доходів професій:

радіотехніки — 40 тис. гривень (+90%);

методологи — 30 тис. гривень (+69%);

управителі нерухомістю — 80 тис. гривень (+68%);

фахівці з налаштування техніки — 27,5 тис. гривень (+65%);

помічники системного адміністратора — 22,5 тис. гривень (+61%);

кредитні експерти — 23,5 тис. гривень (+52%);

інструктори в автошколу — 35 тис. гривень (+52%);

ветеринари — 30 тис. гривень (+50%);

травматологи — 30 тис. гривень (+50%);

фармери — 60 тис. гривень (+50%).

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.