Повысят ли тарифы на свет: чего ждать украинцам

Изменения необходимы, поскольку существующая система, в которой тарифы устанавливаются на уровне, не соответствующем реальной экономической ситуации.

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Для Украины ключевым шагом является переход к реальным рыночным тарифам, при этом необходимо предоставить целевые субсидии тем, кто нуждается в поддержке. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает "Oboz.ua".

По его словам, в настоящее время бизнес оплачивает полностью рыночную цену. Однако ситуация для населения остается проблемной. Он отметил, что тарифы для потребителей остаются искусственно заниженными, и их структура вызывает вопросы. В связи с этим, на данный момент для Украины оптимальным решением является переход к реальным рыночным ценам для населения.

"Нет альтернативы тому, чтобы мы перешли с искусственных, заниженных для всех тарифов на реальные рыночные цены", — говорит Харченко.

Эксперт отметил, что изменения необходимы, поскольку существующая система, в которой тарифы устанавливаются на уровне, не соответствующем реальной экономической ситуации, не может обеспечить эффективную работу энергетической отрасли. В то же время Харченко подчеркивает важность обеспечения социальной защиты для уязвимых групп населения, включая ветеранов, пенсионеров и людей с низким доходом.

Он предлагает механизм, при котором нуждающиеся в поддержке будут получать адресные субсидии, а остальные — оплачивать полную рыночную стоимость энергоресурсов. Важно, что это не подразумевает резкого повышения тарифов, поскольку система, использующая более дешевое электричество ночью благодаря атомным станциям и солнечным генерациям, позволяет регулировать цены в зависимости от времени суток.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Также депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 могут измениться уже с мая. Об этом Фокус сообщал 20 января.

Также ранее сообщалось, что с января существенно вырастут тарифы на транспортировку газа из-за прекращения транзита из РФ. В то же время мораторий власти на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли, как узнавал Фокус 2 января.