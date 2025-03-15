Чи підвищать тарифи на світло: чого чекати українцям

Зміни необхідні, оскільки наявна система, в якій тарифи встановлюються на рівні, що не відповідає реальній економічній ситуації.

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Для України ключовим кроком є перехід до реальних ринкових тарифів, при цьому необхідно надати цільові субсидії тим, хто потребує підтримки. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає "Oboz.ua".

За його словами, нині бізнес оплачує повністю ринкову ціну. Однак ситуація для населення залишається проблемною. Він зазначив, що тарифи для споживачів залишаються штучно заниженими, і їхня структура викликає питання. У зв'язку з цим, на даний момент для України оптимальним рішенням є перехід до реальних ринкових цін для населення.

"Немає альтернативи тому, щоб ми перейшли зі штучних, занижених для всіх тарифів на реальні ринкові ціни", — каже Харченко.

Експерт зазначив, що зміни необхідні, оскільки наявна система, за якої тарифи встановлюють на рівні, що не відповідає реальній економічній ситуації, не може забезпечити ефективну роботу енергетичної галузі. Водночас Харченко наголошує на важливості забезпечення соціального захисту для вразливих груп населення, включно з ветеранами, пенсіонерами та людьми з низьким доходом.

Він пропонує механізм, за якого ті, хто потребує підтримки, отримуватимуть адресні субсидії, а решта — оплачуватимуть повну ринкову вартість енергоресурсів. Важливо, що це не передбачає різкого підвищення тарифів, оскільки система, що використовує дешевшу електрику вночі завдяки атомним станціям і сонячним генераціям, дає змогу регулювати ціни залежно від часу доби.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Також депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня. Про це Фокус повідомляв 20 січня.

Також раніше повідомлялося, що з січня істотно зростуть тарифи на транспортування газу через припинення транзиту з РФ. Водночас мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки не скасовували, як дізнавався Фокус 2 січня.