Самому молодому – 3,5 года: сколько в Украине насчитывается миллионеров

Среди новых миллионеров встречаются как совсем молодые граждане, так и люди преклонного возраста.

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С начала 2025 года в Украине 3186 граждан задекларировали доходы, превышающие 1 миллион гривен. Среди них есть даже самый молодой "миллионер", которому всего 3,5 года. Общая сумма задекларированных доходов составляет 21,8 миллиарда гривен. Из этой суммы в государственный бюджет поступит 269,6 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и 44,6 миллиона гривен военного сбора. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Среди новых миллионеров есть как совсем юные граждане, так и люди преклонного возраста. Самый молодой декларант — 3,5-летний ребенок, который получил имущество в подарок или по наследству от лиц, не являющихся его близкими родственниками. Самая пожилая миллионерша — 96-летняя киевлянка, задекларировавшая доходы от продажи ценных бумаг.

Всего за январь-февраль украинцы подали более 44 000 деклараций, в которых отметили доходы на сумму 36,2 миллиарда гривен.

"Это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении налоговой. При этом, активнее всего о своих доходах отчитывались жители Киева, Львовской и Днепропетровской областей.

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