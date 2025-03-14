Наймолодшому — 3,5 роки: скільки в Україні налічується мільйонерів

Серед нових мільйонерів зустрічаються як зовсім молоді громадяни, так і люди похилого віку.

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Від початку 2025 року в Україні 3186 громадян задекларували доходи, що перевищують 1 мільйон гривень. Серед них є навіть наймолодший "мільйонер", якому лише 3,5 роки. Загальна сума задекларованих доходів становить 21,8 мільярда гривень. Із цієї суми до державного бюджету надійде 269,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 44,6 мільйона гривень військового збору. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Серед нових мільйонерів є як зовсім юні громадяни, так і люди похилого віку. Наймолодший декларант — 3,5-річна дитина, яка отримала майно в подарунок або у спадок від осіб, які не є її близькими родичами. Найстарша мільйонерка — 96-річна киянка, яка задекларувала доходи від продажу цінних паперів.

Загалом за січень-лютий українці подали понад 44 000 декларацій, у яких зазначили доходи на суму 36,2 мільярда гривень.

"Це на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року", — йдеться в повідомленні податкової. При цьому, найактивніше про свої доходи звітували жителі Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.

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