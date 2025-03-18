Заплатят вдвое меньше: кому урежут пенсию на половину

Украинские пенсионеры могут получить меньше, если у них есть какие-либо долги.

Related video

С марта 2025 года в Украине пенсии могут быть снижены до 50%, несмотря на проведенную индексацию. Снижение выплат будет осуществляться на основе судебных решений, постановлений и приговоров. Об этом сообщает издание "Эксперт".

Согласно новым положениям, до 50% пенсионных выплат могут содержаться в следующих случаях:

алименты – на содержание членов семьи (детей, бывших жен/мужчин, родителей);

возмещение ущерба – если пенсионер нанес ущерб физическому лицу (например, в случае увечья или смерти потерпевшего);

компенсация ущерба предприятиям – если пенсионер раньше работал в компании, причинил материальный ущерб и обязан возместить его через суд.

Кроме того, пенсионеры, скрывающие свой трудовой статус, рискуют потерять до 20% пенсии. В случае, если пенсионер продолжает работать и не уведомляет об этом Пенсионный фонд Украины, ему могут пересчитать выплаты с учетом удержания средств.

Пенсионный фонд разъясняет, что все вычеты будут обрабатываться автоматически. Соответствующие документы могут направляться непосредственно в учреждения, занимающиеся выплатами пенсий. Пенсионерам рекомендуется внимательно следить за своим пенсионным делом и своевременно информировать о изменениях в статусе, например, при трудоустройстве. Также важно регулярно проверять решения судов о возможных удержаниях, так как списания могут происходить без предварительного уведомления.

Специалисты отмечают, что уменьшение пенсионных выплат может затронуть тысячи украинцев, поэтому важно быть осведомленными в своих правах, чтобы избежать неожиданных финансовых потерь.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.