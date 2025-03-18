Заплатять удвічі менше: кому уріжуть пенсію на половину

Українські пенсіонери можуть отримати менше, якщо у них є якісь борги.

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З березня 2025 року в Україні пенсії можуть бути знижені до 50%, незважаючи на проведену індексацію. Зниження виплат здійснюватиметься на основі судових рішень, постанов і вироків. Про це повідомляє видання "Експерт".

Згідно з новими положеннями, до 50% пенсійних виплат можуть утримуватися в таких випадках:

аліменти — на утримання членів сім'ї (дітей, колишніх дружин/чоловіків, батьків);

відшкодування шкоди — якщо пенсіонер завдав шкоди фізичній особі (наприклад, у разі каліцтва або смерті потерпілого);

компенсація збитків підприємствам — якщо пенсіонер раніше працював у компанії, заподіяв матеріальну шкоду і зобов'язаний відшкодувати її через суд.

Крім того, пенсіонери, які приховують свій трудовий статус, ризикують втратити до 20% пенсії. У разі, якщо пенсіонер продовжує працювати і не повідомляє про це Пенсійний фонд України, йому можуть перерахувати виплати з урахуванням утримання коштів.

Пенсійний фонд роз'яснює, що всі відрахування оброблятимуться автоматично. Відповідні документи можуть надсилатися безпосередньо до установ, що займаються виплатами пенсій. Пенсіонерам рекомендується уважно стежити за своєю пенсійною справою і своєчасно інформувати про зміни в статусі, наприклад, при працевлаштуванні. Також важливо регулярно перевіряти рішення судів про можливі утримання, оскільки списання можуть відбуватися без попереднього повідомлення.

Фахівці зазначають, що зменшення пенсійних виплат може зачепити тисячі українців, тому важливо бути обізнаними у своїх правах, щоб уникнути несподіваних фінансових втрат.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.