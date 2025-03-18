Некоторые украинцы смогут бесплатно ездить в транспорте: кому доступны льготы

Льготы распространяются только на общественный транспорт.

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Граждане Украины, достигшие 60 лет, имеют право на льготу, предоставляющую бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако эта привилегия распространяется не на все виды транспорта. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 17 мая 1993 года под названием "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Так право бесплатного проезда распространяется на такие виды транспорта:

трамваи;

автобусы;

троллейбусы;

пригородных электричках (независимо от места регистрации).

В то же время, правила перевозки и перечень льготных категорий пассажиров в маршрутных такси устанавливаются местными властями. На каждом транспорте должна быть размещена информация о предоставляемых льготах, а решения местных советов публикуются на официальных веб-сайтах.

Для того чтобы воспользоваться льготами, необходимо предъявить пенсионное удостоверение. В случае отсутствия этого документа проезд придется оплачивать по стандартным тарифам. Если в транспорте используется автоматизированная система учета пассажиров, пенсионеры обязаны иметь специальный электронный билет, который предоставляется бесплатно.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы относительно порядка начисления и выплаты пенсий по инвалидности. Изменения коснутся как механизма расчета, так и условий предоставления таких выплат.

Добавим, что в 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий, и будет введено ограничение на их максимальный размер. В результате у некоторых граждан пенсии могут сократиться в несколько раз.