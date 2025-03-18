Деякі українці зможуть безкоштовно їздити в транспорті: кому доступні пільги

Пільги поширюються тільки на громадський транспорт.

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Громадяни України, які досягли 60 років, мають право на пільгу, що надає безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак цей привілей поширюється не на всі види транспорту. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 17 травня 1993 року під назвою "Про безкоштовний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Так право безкоштовного проїзду поширюється на такі види транспорту:

трамваї;

автобуси;

тролейбуси;

приміських електричках (незалежно від місця реєстрації).

Водночас, правила перевезення та перелік пільгових категорій пасажирів у маршрутних таксі встановлюються місцевою владою. На кожному транспорті має бути розміщена інформація про пільги, що надаються, а рішення місцевих рад публікуються на офіційних вебсайтах.

Для того, щоб скористатися пільгами, необхідно пред'явити пенсійне посвідчення. У разі відсутності цього документа проїзд доведеться оплачувати за стандартними тарифами. Якщо в транспорті використовується автоматизована система обліку пасажирів, пенсіонери зобов'язані мати спеціальний електронний квиток, який надається безкоштовно.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи щодо порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. Зміни торкнуться як механізму розрахунку, так і умов надання таких виплат.

Додамо, що 2025 року в Україні зміняться правила нарахування пенсій, і буде введено обмеження на їхній максимальний розмір. У результаті у деяких громадян пенсії можуть скоротитися в кілька разів.