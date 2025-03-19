Почти 1000 грн дополнительно: у кого вырастут пенсии уже с апреля
Обязательным условием для получения выплаты является подтвержденная медицинским заключением потребность в уходе.
Украинские пенсионеры, которые нуждаются в дополнительном уходе, могут получить надбавку к выплатам в размере 944 гривны. Но для этого нужно соответствовать определенным условиям. Об этом говорится на сайте Верховной рады Украины.
Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в повседневном уходе, могут оформить ежемесячную денежную надбавку в размере 944 гривен, начиная с апреля 2025 года. Эта мера введена в рамках Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты отдельных категорий граждан" и утверждена Кабинетом Министров. Для получения данной надбавки пенсионеру необходимо соответствовать следующим условиям:
- проживать без других лиц;
- получать пенсию по возрасту;
- возраст человека 80 лет и старше;
- нуждаться в постоянном уходе по медицинским причинам.
Пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на данную доплату. Обязательным условием для ее получения является подтвержденная медицинским заключением потребность в уходе, а также предоставление соответствующих документов.
Для оформления доплаты пенсионеру необходимо подготовить следующий пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- заключение врачебно-консультативной комиссии, где указана потребность в постоянном уходе;
- справка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие другой надбавки на уход.
Размер ежемесячной доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот показатель равен 2 361 гривне, что означает, что сумма надбавки будет составлять 944,4 гривны.
Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.